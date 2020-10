Uetze

Vier Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Hänigsen ( Uetze) teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte ein Transporter gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße 125 ins Heck eines Lastwagens. Der Schwerverletzten saß demnach ungesichert im Laderaum des Monteur-Fahrzeugs, als es zur Kollision kam. Offenbar war ein vorausgegangener Unfall zwischen dem Lkw und einem zweiten Lastwagen die Ursache des Zusammenpralls.

Der schwere Zusammenstoß ereignete sich gegen 8 Uhr in Richtung Hänigsen etwa 500 Meter hinter dem Schwüblingser Kreisel auf der Bundesstraße 188. Ersten Informationen an der Unfallstelle zufolge war der vorausfahrende Lkw leicht schlingernd unterwegs, als es dann zum Spiegelkontakt mit einem entgegenkommenden Lastwagen kam. Der Grund für die unsichere Fahrweise ist aktuell noch unklar. Der Lastwagenfahrer bremste nach der Berührung abrupt ab, der hinter ihm fahrende Kleintransporter wollte daraufhin auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um nicht auf den stehenden Lastwagen vor ihm aufzufahren.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten in Klinik

Doch dort kam bereits der nächste Lkw, sodass der Transporterfahrer wieder auf seine Spur zurücklenkte und mit der Beifahrerseite auf seinen Vordermann auffuhr. Während die drei Insassen auf der dreisitzigen Vorderbank des Monteurs-Autos leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten, wurde der vierte Mann im Laderaum schwer verletzt – dort befanden sich teils schwere Werkzeuge. Ein Rettungshubschrauber flog das Opfer ins Krankenhaus. Zu seinem genauen Gesundheitszustand ist gegenwärtig nichts Näheres bekannt.

Kreisstraße 125 weiterhin gesperrt

Die relativ schmale Kreisstraße 125 ist zurzeit stark befahren – auch von Lastwagen, weil sie als Umleitungsstrecke für die ab Schwüblingser Kreisel wegen Bauarbeiten gesperrte B 188 ausgewiesen ist. Durch den Unfall ist die Umleitungsstrecke zwischen Burgdorf und Uetze nicht befahrbar. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer sind laut Polizei umgekehrt und haben sich einen anderen Weg gesucht, andere sind am Kreisel in Richtung Schwüblingsen abgebogen, um auf Straßen südlich der B188 ihr Ziel zu erreichen. Die K125 zwischen Kreisel und Hänigsen ist bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt.

