VfL Uetze entführt Zuschauer tanzend in „1001 Nacht“

Der Weg in „1001 Nacht“ kann ganz schön steinig beziehungsweise sandig sein. Die Urlauber Susann (Seffer) und Dirk (Richert) sind wegen der Thomas-Cook-Pleite in der Wüste gelandet. Als die beiden sich dort umschauen, entdecken sie zwischen dem ganzen Wohlstandsmüll der Zivilisation, der selbst in dieser Gegend Einzug gehalten hat, eine große, antike Flasche. Beim Versuch, diese zu säubern – schließlich gäbe sie ein treffliches Andenken ab – befreien sie den Geist Dschinni ( Marie-Christin Gerloff). Der ist mega schlecht gelaunt. Sitzt er doch bereits seit Ewigkeiten in dem Gefäß fest und hat die Hoffnung, die große Tanzshow im Palast in Uetze sehen zu können, schon fast aufgegeben. Doch es soll anders kommen.

Ein granteliger, so gar nicht serviler Flaschengeist, ein linkischer Nichttänzer und Frotzeleien vom Feinsten: Schon das war den Weg in die Agora wert. Doch bildete all das ja nur den Rahmen für die tolle Tanzshow unter der Regie von Ute Häselbarth und Elena Richert, an der 170 Aktive im Alter von drei bis mehr als 60 Jahren aus zwei Jahre lang gefeilt hatten. Elf Gruppen der Sparte Fitness und Dance, dazu eine Gruppe der Turner traten auf. „Das macht man nicht mal eben so nebenbei“, sagte der VfL- Uetze-Vorsitzende Volker Paga, der sich freute, dass auch die mittlerweile zehnte Tanzshow ein riesiger Publikumsmagnet war. Spontane Besucher hatten keine Chance, denn die Karten für alle vier Veranstaltungen waren bereits vor dem Wochenende restlos ausverkauft.

„Ich habe höchsten Respekt für alle, die sich das antun und ganz viel Zeit und Engagement investieren“, sagte er zum Dank bei den Aktiven, aber auch bei den Eltern der jugendlichen Tänzerinnen. Und die waren vor der Bühne genauso nervös wie der Nachwuchs backstage. „Wann kommt sie denn?“ wollte ein kleiner Bruder über den Zeitpunkt des Auftritts seiner Schwester wissen. „Hoffentlich weint sie nicht oder bleibt einfach stehen“ hoffte eine Tante. Doch bei einer zauberhaften Show, zumal mit einem Flaschengeist, kann ja gar nichts wirklich schief gehen. Und dann entzündete es sich: ein Feuerwerk aus bunten Szenen, mitreißender Musik und tollen Choreografien.

Aladdin und den fliegenden Teppich gab es zu erleben, und ganz viel Sand. Arabische Nächte wurden heraufbeschworen und die bezaubernde Jeannie. Doch auch Lars, der kleine Eisbär, die Zwillinge Hanni und Nanni, Mulan und sogar Wikinger ließen sich sehen. In „1001 Nacht“ ist eben alles möglich. Auch, dass die Zuschauer selbst zu Tänzern werden. Angespornt vom Dschinni mit seinem losen Mundwerk – „So mancher hier wusste wohl gar nicht, dass sein Körper eine Körperwelle kann“ – übten sie eine kurze, aber schweißtreibende Choreografie ein. Einfach sitzen bleiben war keine Option. Denn: „Wer das macht, kann gerne auf die Bühne kommen“, hatte der Flaschengeist angekündigt. Wohl die meisten hatte Spaß am Tun. Und wussten hinterher die Leistung der Tänzerinnen umso mehr zu würdigen.

Von Sandra Köhler