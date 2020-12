Uetze

Die Kriminalpolizei Hannover fahndet mit Hochdruck nach einem 41-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Nacht zu Sonntag in Uetze während eines Trennungsstreits mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf ihre Schwester geschossen haben. Die 45-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt, ihr Zustand ist derzeit stabil. Der womöglich weiterhin bewaffnete Täter ist auf der Flucht, die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf dramatische Szenen hin: Der 41-Jährige soll gegen 5.20 Uhr gewaltsam in die Wohnung seiner gleichaltrigen Exfreundin an der Kösliner Straße eingedrungen sein. „Sie brachte sich umgehend in Sicherheit und rief ihre Schwester an“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Als die 45-Jährige kurz darauf in der Wohnung ankam, soll der Ex-Freund umgehend mit einer Pistole auf die Schwester geschossen haben. „Sie erlitt einen Streifschuss am Ohr“, sagt Richter. Wie schlimm sie getroffen wurde, ist derzeit noch offen.

Täter kam extra aus Wolfsburg angereist

Der 41-Jährige ergriff umgehend danach zu Fuß die Flucht vom Tatort, die Waffe hat er möglicherweise noch bei sich – sie wurde laut Richter nicht in der Wohnung gefunden. Die Kriminalpolizei stuft den Fall aktuell als versuchte Tötung ein und geht von einem Streit wegen ver vorherigen Trennung aus. „Der Mann und die 41-Jährige lebten zuvor gemeinsam in Wolfsburg“, sagt Richter. Nach der Trennung sei die Frau dann nach Uetze gezogen. Der 41-Jährige kam offenbar aus Wolfsburg und floh womöglich danach dorthin zurück. „Wir fahnden auch da nach ihm“, sagt Richter.

Ob der bewaffnete Verdächtige eventuell die Absicht hatte, eigentlich seine Ex-Freundin zu erschießen, ist offen. Auch wenn die 41-Jährige erst nach der Trennung nach Uetze zog und es zur Tatzeit stockdunkel war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Richter: „Der Schuss war sicher laut.“ Eine konkrete Täterbeschreibung gibt es aber nicht. Der Kriminaldauerdienst ist erreichbar unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling