Wird nun ein Radweg zwischen Hänigsen-Riedel und Wathlingen gebaut? Uetzes Nachbargemeinde und Partner in der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue will das Projekt vorantreiben. Es geht auch darum, den Weg zur Schule für etliche Kinder zu sichern.

Für mehr Verkehrssicherheit: Wathlingen will Radweg nach Hänigsen

