Verkehrskontrolle in Uetze: Autofahrer will sich nicht ausweisen

Uetze

Vier Anzeigen hat ein 38-jähriger Autofahrer am späten Donnerstagabend von der Polizei kassiert. Die Beamten leiteten gegen den Mann aus Osterholz-Scharmbeck zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren werden falscher Personalienangabe und Verstoßes nach dem Waffengesetz ein.

Das Fahrzeug des Mannes, ein VW Golf mit auswärtigem Kennzeichen, fiel einer Streifenwagenbesatzung um 23.30 Uhr auf der Raiffeisenstraße auf. „Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle“, heißt es im Polizeibericht. Gegenüber den Polizisten gab der Mann zunächst an, weder seinen Personalausweis noch seinen Führerschein dabei zu haben. Auch das Auto sei nicht auf ihn zugelassen, erklärt er. Der Name, den er den Beamten nannte, war falsch, wie eine sofortige Überprüfung ergab. Auf Nachfrage verwickelte er sich in Widersprüche.

Einhandmesser in der Jackentasche

Die Beamten gaben ihm daraufhin die Gelegenheit, seine Falschangaben zu revidieren. Der 38-Jährige händigte ihnen schließlich seinen Personalausweis aus. Zudem erklärte er, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Er willigte freiwillig ein, sich einem Alkohol- und Urintest zu unterziehen. Als letzterer positiv in Sachen Rauschmittelkonsum ausfiel, erklärte der 38-Jährige, am vorangegangenen Wochenende einen Joint konsumiert zu haben. Daraufhin entschieden sich die Beamten, den Mann zur Wache zu bringen, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Bevor er in den Streifenwagen einsteigen durfte, forderten sie ihn auf, seine Jacken- und Hosentaschen zu leeren. Dabei kam ein sogenanntes Einhandmesser zum Vorschein.

Von Anette Wulf-Dettmer