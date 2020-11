Hänigsen

Auf der Tilsiter Straße in Hänigsen ist am Donnerstagvormittag der schwarze BMW der 1er Serie eines 20-Jährigen aus Hannover beschädigt worden. Der Mann hatte sein Auto in der Zeit zwischen 8.30 und 12.30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den BMW im Vorbeifahren touchiert und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte im Bereich des hinteren linken Kotflügels grüne Farbe entdecken. Den Schaden schätzt sie auf circa 300 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Uetze, Telefon (05173) 925-430, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer