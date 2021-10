Uetze

Ein 65 Jahre alter Autofahrer hat auf der Kaiserstraße unweit des Kreisels auf dem Fußgängerüberweg mit seinem Suzuki am Freitagvormittag gegen 10 Uhr eine 36-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Die Frau, die den Fußgängerüberweg fahrend überqueren wollte, stürzte und zog sich dabei eine leichte Verletzung am linken Bein zu. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, so schätzt die Polizei. Die Radfahrerin erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, den Autofahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von Joachim Dege