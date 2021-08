Uetze/Eltze

Glück hat ein 40-jähriger Motorradfahrer gehabt, der am Montag um kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 214 und 188 in Uetze gestürzt ist. Der Fahrer war zuvor an der Fahrzeugschlange vor der Rot anzeigenden Ampel auf der B214 vorbeigefahren und hatte sich an der Haltelinie vor einen wartenden Lastwagen gestellt, vermutlich im sogenannten toten Winkel des Fahrers. Denn als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Lastwagenfahrer an und touchierte den Motorradfahrer vor seinem Fahrzeug. Durch den leichten Anstoß fiel der 40-Jährige mit seiner Maschine zur Seite, sodass der Lastwagen ihn nicht überrollte. Der 40-Jährige zog sich laut Polizei beim Sturz leichte Verletzungen zu, die nicht sofort ärztlich versorgt werden mussten.

Von Anette Wulf-Dettmer