Katensen

Am Nachmittag des Ostermontags ist es auf der Hauptstraße in Uetze-Katensen zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem sich ein 37-jähriger Motorradfahrer laut Polizei leichte Verletzungen zugezogen hat. Gegen 15.15 Uhr wollte ein 31-jähriger Uetzer mit seinem VW Golf von der Hauptstraße nach links auf ein Grundstück fahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer. Durch den Zusammenprall stürzte der 31-Jährige.

Die Verletzungen des jungen Mannes waren zu Glück nur leicht, sodass er nicht mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Den Schaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit rund 1250 Euro an.

