Uetze

An der Kreuzung Bundesstraße 188/ Marktstraße/L 387 in Uetze ist am Donnerstagmorgen ein 30-jähriger Hänigser mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Der Hänigser wollte um 9.30 Uhr von der B 188 nach rechts auf die Marktstraße einbiegen. Allerdings hatte er die Straßenverhältnisse – auf der Fahrbahn der Rechtsabbiegerspur hatte sich Reifglätte gebildet – offenbar falsch eingeschätzt und fuhr laut Polizei zu schnell um die Kurve.

Das Auto rutschte nach links von der Fahrbahn, kollidierte auf der dortigen Verkehrsinsel mit zwei Verkehrszeichen und prallte dann gegen das Heck eines Wagens, der auf der Linksabbiegerspur der Marktstraße vor der Ampelanlage hielt. Dessen 65-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Auch der Hänigser überstand den Unfall ohne Verletzungen. Den Schaden an den Fahrzeugen sowie der Verkehrsinsel gibt mit Polizei mit rund 2000 Euro an.

Von Anette Wulf-Dettmer