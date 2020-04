Uetzes Reisebüro-Inhaber demonstrieren mit Liegestuhl und Koffer in Hannover

Uetze

„Wir sind bislang ein gut laufendes Reisebüro. Doch jetzt rutschen wir durch die Corona-Pandemie in eine Krise rein und haben nicht die Möglichkeit, durch unser unternehmerisches Engagement gegenzusteuern“, sagt Nadja Pröve, die gemeinsam mit ihrer Mutter Elke das Reisebüro Holiday in Uetze führt.

„ Reisebüro werden grundsätzlich vergessen“, sagt ihr Kollege Sebastian Rosmus von „Schöner Reisen“ in Uetze. Es würden Fluggesellschaften und Reiseveranstalter gerettet, und es werde an Rettungsschirmen für Hoteliers und Gastronomen getüftelt. „Aber die Reisebüros sind ein großer Teil der Touristikbranche“, sagt Nadja Pröve. Deshalb wollen Reisebüro-Inhaber am 29. April „Gesicht zeigen“ – und haben ihre bundesweite Demonstration unter eben dieses Motto gestellt: „Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros – rettet die Touristik“.

Nur 300 Menschen dürfen demonstrieren

Nadja und Elke Pröve sowie Sebastian Rosmus werden am Mittwoch gemeinsam nach Hannover fahren – urlaubsmäßig gekleidet und ausgestattet mit Köfferchen, Liegestuhl und Plakaten. Für die drei ist es ihre allererste Demonstration. Sie wollen mit ihrer Anwesenheit die Forderung nach höheren Soforthilfen und einem Rettungsschirm auch für die Reisebüros unterstützen.

Genehmigt ist die Demo für 300 Teilnehmer ab 12 Uhr vor dem Landtag. „Rund 120 haben am Montagabend bereits zugesagt. Kurz zuvor war die Demonstration erst genehmigt worden“, berichtet Rosmus am Dienstag. Er ist wie seine Uetzer Kolleginnen in der Raiffeisen-Touristik-Kooperation (RTK) organisiert.

„Wir können nichts verkaufen“

„Es ist nicht damit getan, dass die Reisebüros irgendwann wieder öffnen können“, sagt Nadja Pröve. „Denn anders als Restaurants können wir unseren Kunden nichts verkaufen, solange überall Reiseverbot gilt.“ Das Hauptgeschäftsfeld der Reisebüros sei nun mal die Vermittlung von Urlauben im europäischen Ausland.

„Entweder es passiert etwas, oder es wird viele Insolvenzen geben“, malt Rosmus ein düsteres Bild. „Ein Jahr ohne Einnahmen, das kann niemand überleben“, sagt auch Nadja Pröve. „Die 9000 Euro Soforthilfe sind hilfreich, aber damit kommt man nicht bis nächstes Jahr“, erklärt Rosmus, der eine Nullrunde für 2020 nicht ausschließen will.

Mit Job die Durststrecke überwinden

Er selbst sei noch in der guten Situation, dass Wohnung und Geschäftsräume sein Eigentum seien und er keine Miete zahlen müsse. „Ich überlege mir schon, wie wir die Durststrecke überwinden, vielleicht suche ich mir einen Job“, sagt Rosmus. Kämpferisch zeigt sich auch Elke Pröve: „Es ist schwierig, aber nicht aussichtslos. Wir hoffen, dass noch etwas zu machen ist in diesem Jahr.“

„Unsere Festangestellte mussten wir leider entlassen“, sagt Nadja Pröve. „Das tut uns sehr leid.“ Aber der Einnahmerückgang erlaube ihnen keine andere Lösung. Rosmus hat seine vier Mitarbeiter und die Auszubildende in Kurzarbeit geschickt.

Stornierungswelle für Sommerferien erwartet

Auch wenn die Reisebüros aktuell keine Reisen verkaufen können, haben sie trotzdem alle Hände voll zu tun: Denn die Kunden stornieren ihre Reisen. „Zurzeit nur die bis Mai“, sagt Nadja Pröve. „Mit der Stornierung für die Sommerferien haben wir noch gar nicht begonnen.“ Jede Stornierung kostet die Reisebüros Geld. Sie müssen den Reiseveranstaltern und Fluglinien die Provisionen, die sie für die Vermittlung bekommen haben, zurückzahlen. „Deshalb arbeiten wir eigentlich schon seit einem halben Jahr umsonst“, sagt Nadja Pröve. Die Reiseunternehmen hätten den Büros zwar einen kleinen Aufschub gewährt, aber irgendwann würden sie das Geld zurückbuchen.

„ Reiseveranstalter lassen uns allein“

Rosmus ist auf die Reiseveranstalter schlecht zu sprechen: „Alle lassen die Reisebüros mit der Rückabwicklung der Reisen allein. Das ärgert mich am meisten. Die Unternehmen stellen einfach ihre Telefonzentralen ab. Es besteht keine Chance, einen Anbieter oder eine Fluggesellschaft telefonisch zu erreichen.“ Die Unternehmen hätte eine E-Mail mit den Stornierungsregeln verschickt, aber eine Nachfrage sei nur per Mail möglich – Antwort ungewiss. „Das ist eine Situation, in der wir uns sehr allein gelassen fühlen.“

Moralische Unterstützung von Kunden

Doch es gebe auch Lichtblicke, erzählt Nadja Pröve. „Wir haben ganz viele Kunden, die uns moralisch unterstützen.“ Sie bekämen zum Beispiel Post mit dem Versprechen „Wir kommen wieder“ und der Bitte „Haltet durch“. Rosmus berichtet zudem, dass etliche Kunden bei ihm Reisegutscheine gekauft hätten, „damit Geld in die Kasse kommt“.

Von Anette Wulf-Dettmer