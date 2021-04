Uetze

Die Kriminalstatistik belegt: In der Gemeinde Uetze nehmen die Fälle häuslicher Gewalt zu. Daher soll die Kommune jetzt einen Notfallplan für Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt erarbeiten und veröffentlichen. Einstimmig ist der Ratsausschuss für Jugend, Familie und Soziales einem entsprechenden Antrag der SPD gefolgt. Der Plan soll wichtige Informationen enthalten, was Frauen und Kinder, aber auch Männer beachten sollten, wenn sie sich aus einer Gewaltsituation befreien wollen.

Für den Notfall alles packen

„Wenn das Zuhause keinen sicheren Schutzraum mehr bietet, weil verschiedene Formen von Gewalt zum Alltag gehören, dann gibt es irgendwann einen Punkt, an dem die Situation eskaliert und für die Opfer gefährlich wird“, begründet die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Thordies Hanisch den Antrag. In einer solchen Situation könne es hilfreich sein zu wissen, dass für den Notfall alles gepackt ist und an alles gedacht wurde. „Nicht nur Kleidung, sondern auch Pässe, Telefonnummern, Zeugnisse, Ladekabel vom Handy et cetera“, fügt Hanisch hinzu. Dann könne das Opfer schnell die Wohnung verlassen.

Die Gemeindeverwaltung soll die Ratschläge leicht verständlich und mehrsprachig formulieren. Sie soll den Plan auch interessierten Unternehmen zur Verfügung stellen. Er soll so an öffentlich zugänglich Stellen aufgehängt werden, dass man ihn unbeobachtet durchlesen kann. „Zum Beispiel in Umkleidekabinen in Bekleidungsgeschäften oder an Toilettentüren“, sagt Norbert Vanin (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses. Hanisch schlägt vor, den Notfallplan auch an prominenter Stelle auf der Homepage der Gemeinde zu verlinken.

Keine Flyer verteilen

Die Überlegung, Faltblätter zu drucken, haben die Politiker laut Vanin verworfen. Der Gewalttäter könne den Flyer bei seinem Opfer finden. Er wisse dann, dass das Opfer plane, ihn zu verlassen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller