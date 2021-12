Uetzes Inzidenzwert hat sich in einer Woche mehr als verdoppelt

Uetze

Seit vergangenen Freitag ist das Coronavirus bei 19 Menschen in Uetze nachgewiesen worden, dadurch ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag, 3. Dezember, auf 136,1 gestiegen und liegt mehr als doppelt so hoch wie am 26. November mit 63,2. Seit Pandemieausbruch wurden 901 Uetzer positiv getestet, davon sind 17 gestorben.

Regionsweit liegt die Inzidenz vor dem Wochenende bei 213,1 (Donnerstag: 217,8). Uetzes I-Wert ist aktuell der zweitniedrigste in der Region, Wennigsen hat mit 118,2 die Gemeinde als Schlusslicht abgelöst. Uetzes Nachbarstädte verzeichnen ebenfalls leichte Rückgange: In Burgdorf liegt der Wert bei 149,1 (155,5) und in Lehrte bei 211 (219,9). Auch in Uetzes Nachbarlandkreisen, in die viele zum Arbeiten und Einkaufen fahren, sind die Zahlen rückläufig: Peine 192,9 (209,1), Gifhorn 260,1 (266,9) und Celle 249,2 (262,6).

Von Anette Wulf-Dettmer