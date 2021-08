Uetzes Inzidenzwert halbiert sich innerhalb eines Tages

Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet am Mittwoch, 25. August, für die Gemeinde Uetze eine Sieben-Tage-Inzidenz von 53,5. Damit hat sich der Wert seit dem Vortag (106,9) halbiert. Seit vergangenen Donnerstag, 19. August, wurden zehn Menschen aus Uetze positiv auf das Coronavirus getestet. Am Mittwoch gelten 33 Menschen in der Gemeinde als akut infiziert. Seit Pandemie-Ausbruch wurde der Sars-CoV2-Erreger bei 755 Frauen, Männern und Kindern in Uetze nachgewiesen.

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf liegt der Inzidenzwert am Mittwoch bei 31,7; als akut infiziert gelten aktuell 23 Menschen. Für Lehrte meldet die Region einen Wert von 55,5 bei 40 akut Infizierten. Die höchste Inzidenz hat Langenhagen mit 103,3. Regionsweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 60,3.

Diese Regeln gelten ab 26. August in der Region

Damit liegt sie den fünften Tag in Folge über dem Corona-Schwellenwert von 50. Deshalb gilt ab Donnerstag, 26. August, laut Regionssprecher Christoph Borschel automatisch die 3-G-Regel – Zugang nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene – der neuen Corona-Landesverordnung. Die 3-G-Regel gilt für alle Zusammenkünfte – auch private Treffen – von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen sowie für die Nutzung von Indoor-Sportanlagen, körpernahen Dienstleistungen und in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Für alle Veranstaltungen und Treffen mit weniger als 25 Personen gelten hingegen die Abstandsregel und die Empfehlung, regelmäßig zu lüften.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzerinnen und Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, meldet das RKI am 25. August folgende Inzidenzwerte: Celle 48,6, Gifhorn 41,9 und Peine 48,2. Die höchste Inzidenz (Anzahl Infizierter auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) in Niedersachsen hat am Mittwoch Wolfsburg mit 73,2. Insgesamt steht das Land Niedersachsen im Bundesvergleich mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz von 43,6 noch relativ gut da. Das ist der sechsthöchste Wert bundesweit. An der Spitze steht Nordrhein-Westfalen mit 114,3, am geringsten ist die Inzidenz in Sachsen-Anhalt.

Von Anette Wulf-Dettmer