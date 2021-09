Uetze

Das Gesundheitsamt der Region meldet am Freitag, 10. September, für Uetze eine Inzidenz von 24,3. Das ist der niedrigste Wert aller 21 Regionskommen, von denen inzwischen 12 über den Schwellenwert von 100 liegen. Dazu gehören auch Uetzes Nachbarstädte. In Burgdorf sind seit Montag 22 Neuinfektionen nachgewiesen, sodass die Inzidenz am Freitag bei 136,4 liegt. In Lehrte wurden im selben Zeitraum 35 Menschen positiv getestet und der I-Wert ist auf 106,6 gestiegen.

Diese Regeln gelten aktuell

Für die Region Hannover meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag eine Inzidenz von 112,5 (Montag: 100,1). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate – also die Zahl der Patienten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb der vergangenen sieben Tage im Krankenhaus behandelt werden mussten – liegt landesweit bei 4,2 (4,8), die Belegung der Intensivbetten durch Covid-Patienten bei 4,7 Prozent (4,2 Prozent).

Deshalb bleibt es vorerst bei der 3-G-Regel: Nur vollständig Geimpfte, negativ Getestete oder Genesene haben Zutritt zu Zusammenkünften – auch private Treffen – mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen, Indoor-Sportanlagen, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen und dürfen körpernahe Dienstleistungen inklusive medizinischer Physiotherapie nutzen. Für alle Veranstaltungen und Treffen mit weniger als 25 Personen gelten hingegen die Abstandsregeln und die Empfehlung, regelmäßig zu lüften. Für die Schulen gelten Extraregeln.

Erst wenn zusätzlich zu einer Sieben-Tage-Inzidenz jenseits von 100 die Hospitalisierungsinzidenz zwischen 6 bis 8 liegt oder der Anteil an Covid-Patienten in Intensivhandlung höher als 5 Prozent ist – und das fünf Tage hintereinander, dann kann es zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens und teilweise auch der privaten Aktivitäten kommen.

12 Uetzer sind akut infiziert

Seit Pandemiebeginn ist das Sars-CoV2-Virus in Uetze bei 768 Frauen, Männern und Kinder nachgewiesen worden. Als akut infiziert gelten am 10. September 12 Menschen. Auch das ist der niedrigste Wert in der Region mit aktuell insgesamt 2276 akut Infizierten.

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, meldet das RKI am 10. September folgende Inzidenzwerte: Celle 77,5 (Montag: 67,5), Gifhorn 95,4 (94,8) und Peine 134,0 (102,3). Das ist der zweithöchste Wert in Niedersachsen, nur Salzgitter liegt mit 169,4 darüber. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag laut RKI bei 76,5 (72,5), fünf Bundesländer haben einen niedrigeren Wert.

Von Anette Wulf-Dettmer