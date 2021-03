Uetzerin näht im Zweiten Weltkrieg aus Fallschirm Kleider

Uetze

Welches Leid ein Luftkrieg der Bevölkerung zufügt, lässt sich fast täglich im Fernsehen an Bildern aus Syrien und von anderen Kriegsschauplätzen sehen. Dass sich auch die Einwohner Uetzes während des Zweiten Weltkriegs vor Bombenabwürfen fürchten mussten, dokumentieren Exponate in der Heimatstube in der Olen Dorpschaule. Dort hängt ein „Merkblatt über den Schutz der Fensterscheiben bei Luftangriffen“ aus dem Jahr 1940.

„In der Umgebung des Einschlags von Fliegerbomben werden Fensterscheiben auch auf größere Entfernung hin häufig zerstört“, steht auf dem Papier. Die Einwohner werden daher aufgefordert, „möglichst viele Fenster ständig offen zu lassen“, sofern es die örtlichen Verhältnisse und die Witterung zulassen. Der zweite Ratschlag lautet, vor möglichst vielen Fenstern die Jalousien, die Roll- und die Klappläden zu schließen. Einen hundertprozentigen Schutz vor dem Zerbersten der Scheiben gebe es allerdings nicht.

Isolierband bietet keinen Schutz

Zwecklos sei, Papierstreifen, Isolierband oder Leukoplast auf die Glasscheiben zu kleben, um eine Beschädigung zu verhindern. Außerdem wurde empfohlen, im Keller Ersatzscheiben oder Tafeln aus Holz, Pappe und ähnlichen Materialien zu lagern.

Nach einem schriftlichen Augenzeugenbericht der Uetzerin Elfriede Hornbostel fiel gleich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Bombe auf Uetze. Diese traf die Werkstatt des Tischlermeisters Wilhelm Schecker an der Gifhorner Straße. „Die Tischlerwerkstatt wurde total zerstört! Das ganze Inventar vernichtet“, schreibt die Uetzerin. Auf dem Nachbargrundstück Pahls seien Ställe und Scheunen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das dortige Wohnhaus sei unbeschädigt geblieben.

Dieses Merkblatt für den Schutz von Fensterscheiben bei Luftangriffen hängt in der Uetzer Heimatstube. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Ziele der Bombenangriffe waren vor allem Industrieanlagen – so auch die Raffinerie der Gasolin in Dollbergen – und Großstädte. Aufgabe der Flugabwehr war es, feindliche Bomber abzuschießen. In der Heimatstube stellt der Heimatbund Fotos von Soldaten der Uetzer Luftwache aus.

Am 29. April 1944 beschoss die Flugabwehr einen viermotorigen US-amerikanischen Bomber bei Uetze. Als das Flugzeug nach einem Treffer in der Luft zerbrach, wurden mehrere Soldaten aus der Maschine geschleudert. Das Flugzeugwrack stürzte bei Altmerdingsen in den Schilfbruch. Drei Soldaten gelang es, mit dem Fallschirm abzuspringen.

Soldat versteckt sich in einem Busch in Uetzer Gemarkung

Ein Soldat landete in der Uetzer Gemarkung Sonntagsgehäge. Seinen Fallschirm faltete er ganz klein zusammen und legte ihn in einem kleinen Graben ab. Er selbst versteckte sich in einem Busch. Dort fand der Uetzer Landwirt Heinrich Surburg bei der Heuernte den durchnässten und ausgehungerten Amerikaner. Dieser soll immer wieder nur drei Worte gesagt haben: „Gestapo nichts bum.“ Surburg nahm ihn auf dem Heuwagen mit nach Hause, gab ihm etwas zu essen und übergab ihn dann der Gemeindeverwaltung.

Der zweite amerikanische Soldat, dem der Fallschirmabsprung gelungen war, wurde noch am Absturztag von einem anderen Bauern festgenommen. Der dritte versuchte, sich bis in die Schweiz durchzuschlagen, geriet aber in Süddeutschland in Gefangenschaft. Die übrigen sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben und wurden auf dem Altmerdingser Friedhof beigesetzt. Nach Kriegsende wurden die Leichen exhumiert und in die USA überführt.

Aus dem Fallschirm des Soldaten, den Surburg fand, nähte die Uetzerin Marie Strauß mehrere Kleidungsstücke, unter anderem ein Braut-, ein Sommer- und ein Kinderkleid, eine Dirndlbluse und eine Dirndlschürze. Sie gehören seit dem vergangenen Oktober zum Fundus der Heimatstube.

Am 7. April 1945 gab es in Uetze kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner Fliegeralarm. An dem Tag zog eine Gruppe osteuropäischer Zwangsarbeiter mit einem Tischlerwagen durch den Ort, auf dem sie ihre Habseligkeiten hatten. Eine Bombe traf den Wagen. Die Zwangsarbeiter kamen ums Leben. Sie liegen auf dem Uetzer Friedhof begraben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller