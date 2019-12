Schulmensen in Uetze und Hänigsen platzen aus allen Nähten

Uetze

Schon seit mehreren Jahren will die Gemeinde Uetze für ihre Grundschule eine neue Mensa bauen. Ein Baubeginn ist aber weiterhin nicht in Sicht. Und das, obwohl der provisorische Speiseraum längst an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Platzprobleme bestehen auch in der Mensa der Hänigser Grundschule am Storchennest, weil die Nachfrage sowohl im Schul- als auch im Kitabereich nach Betreuungszeiten am Nachmittag und damit auch an einer Mittagsverpflegung steigt.

Um im Jahr 2014 den offenen Ganztagsbetrieb an der Uetzer Grundschule aufnehmen zu können, hatte die Gemeinde damals einen Klassenraum neben der Schulküche in eine provisorische Mensa für die Ganztagsschule und den Hort umgewandelt. „Wir sind damals mit 70 Essern gestartet, jetzt sind es in der Spitze 130“, sagt Holger Kleinfeld, Leiter des Teams Jugend im Uetzer Rathaus. Deshalb äßen jetzt die Kinder in Schichten. Doch dafür stehe nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung.

Lärmbelästigung während des Essens

Außerdem sei es nach wie vor eng. „Wir können gerade noch allen Kindern einen Sitzplatz anbieten“, berichtet Kleinfeld. Außerdem sei es während des Essens sehr unruhig. „Es klappert Geschirr, es gibt Bewegungen“, erläutert der Teamleiter. Wegen der Lärmbelastung sei die Situation für Schüler und auch Betreuer sehr unangenehm.

Als eines der nächsten Projekte will die Verwaltung laut Kleinfeld eine Überplanung der Schule am Katenser Weg einschließlich des Baus einer Mensa in Angriff nehmen. „Eine Zeitschiene haben wir da noch nicht“, sagt der Teamleiter.

Mensa ist nur so groß wie ein Klassenraum

„In Hänigsen ist die Situation an der Grundschule am Storchennest ähnlich wie in Uetze“, sagt Kleinfeld. Seit Ende 2012 gibt es dort eine Mensa für die Ganztagsschule und den Hort. Derzeit äßen in der Mensa, die etwa so groß wie ein Klassenraum sei, 130 Schüler in zwei Schichten zu Mittag. In einer Schicht seien bis zu 70 Schüler.

Mittlerweile nähmen auch Kinder aus dem Kindergarten ihre Mittagsverpflegung in der Schulmensa ein, berichtet Kleinfeld. Die Küche in der Kindertagesstätte sei für die steigende Nachfrage nach einem Mittagessen zu klein. Die Kindergartenkinder gingen bereits um 11.30 Uhr in die Mensa. Sonst sei die Essenausgabe für alle Kinder organisatorisch nicht zu bewältigen, sagt Kleinfeld. Er räumt ein, dass 11.30 Uhr keine günstige Zeit für das Mittagessen sei. Daher suche die Verwaltung nach einer Möglichkeit, die es erlaubt, dass die Kindergartenkinder wieder in ihrer Tagesstätte speisen können.

