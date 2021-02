Uetze

Am Donnerstag, 11. Februar, werden die Wochenmarktbeschicker ihre Stände nicht auf dem Hindenburgplatz in Uetze aufstellen. Wie Michael Riebe von der Attraktiven Wochenmarkt GmbH mitteilt, habe man diese Entscheidung wegen der erwarteten extremen Kälte getroffen. Der nächste Wochenmarkt soll am 18. Februar von 8 bis 12.30 Uhr aufgebaut werden, vorausgesetzt, die Temperaturen steigen wieder, und es gibt kein Schneechaos auf den Straßen.

Von Anette Wulf-Dettmer