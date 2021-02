Im Norden von Uetze beidseits der L 387 hat die Demontage von zwölf 120 Meter hohen Windrädern begonnen. Elf dieser alten Anlagen sind laut des Projektierers Baywa.re noch so gut in Schuss, dass sie in Moldawien wieder aufgebaut werden, um dort grünen Strom zu erzeugen.