Uetzer Tafel und Bürgerladen beenden ihre Corona-Pause

Uetze

Der Spendenaufruf der Uetzer Tafel ist bei den Bürgern auf große Resonanz gestoßen. Im Hänigser Edeka-Markt und im Uetzer Rewe-Markt haben die Kunden die dort von der Tafel aufgestellten Kisten mit vielen haltbaren Lebensmittel wie Nudeln, Mehl und Konserven gefüllt. Es ist so viel zusammengekommen, dass die Tafel am Dienstag, 21. April, ab 16 Uhr nach mehrwöchiger Pause wieder Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs an rund 45 Familien und Alleinstehende aus Uetze verteilen kann. „Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe“, sagt Ursula Bauermeister vom Tafelteam.

Darüber hinaus hat der soziale Bürgerladen Allerhand nUetzeliches für die Tafel einen Großeinkauf im Drogeriemarkt gestartet. „Deo, Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten, Waschpulver und Seife“, zählt Bauermeister auf. „Das ist superschön, die Sachen werden alle gebraucht.“ Geldspenden für den Betrieb der Tafel gebe es ebenfalls. Diese seien hochwillkommen, zum Beispiel, um das Fahrzeug zu betanken, mit dem die Lebensmittel aus den Einkaufsmärkten geholt werden.

Anzeige

Zum Schluss werden keine Reste verteilt

Am Dienstagmorgen werden einige Helfer wieder alle Läden abfahren, die bislang die Tafel in Uetze mit Lebensmitteln unterstützen. „Mal sehen, was wir zusammenbekommen“, sagt Bauermeister. „Aber es muss irgendwie weitergehen, daher haben wir uns entschlossen, wieder zu öffnen.“ Jetzt müssten sich nur noch ihre Kunden an die Corona-Regeln halten. Das heiße: Abstand zueinanderhalten, vor allem in der Warteschlange.

Weitere NP+ Artikel

Die Tafel diene vielen nicht nur als Versorgungsstation, sondern auch als Treffpunkt zum Klönen. „Das geht zurzeit nicht“, betont Bauermeister.„Ich hoffe das verstehen alle.“ Es werde auch niemand in die Räume der Tafel im Schulzentrum gelassen. Die Helfer würden wie schon bei der letzten Ausgabe im März wieder fertige Kisten für jeden füllen. Diese werden vor der Schultür auf einen Tisch gestellt, sodass die Abholer sich die Sachen in ihre eigenen Taschen und Körbe packen könnten. „Danach soll jeder bitte sofort nach Hause gehen“, sagt Bauermeister, „und nicht warten, dass am Ende der Ausgabezeit die Reste verteilt werden. Das entfällt diesmal.“

Bürgerladen bereitet Wiedereröffnung vor

Auch der soziale Bürgerladen Allerhand nUetzeliches will seinen Verkauf so organisieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Wie das zu lösen ist, darüber beraten die ehrenamtlichen Mitarbeiter am Montag, 20. April. Am liebsten würde Ellen Schmidt vom 29-köpfigen Helferteam ab Mittwochmorgen, 22. April, wieder die Ladentür öffnen, wie sie gegenüber dieser Zeitung erklärte. Der Bürgerladen war vor Corona an vier Tagen in der Woche und zusätzlich einmal im Monat am Sonnabend geöffnet.

Zum Angebot des Bürgerladens gehören Kleidung für Kinder und Erwachsene, Fahrräder, Spielzeug, eine große Auswahl an Büchern sowie Geschirr und andere Haushaltsartikel – alles ist gespendet und wird sehr preisgünstig verkauft. Mit dem Erlös aus dem Verkauf all dieser Dinge unterstützt der Bürgerladen soziale Initiativen, wie beispielsweise das Nähprojekt der Diakonie.

Zuschüsse für viele soziale Projekte

Bezahlt werden auch Nachhilfeunterricht und Schwimmkurse für Kinder „Uns ist es sehr wichtig, dass alle schwimmen lernen“, sagt Schmidt. Ebenso werden einzelne Bürger unterstützt, die in eine finanzielle Notlage geraten sind. Zum Beispiel werde die Miete oder die Energierechnung bezahlt – oder auch schon mal für die Uetzer Tafel eingekauft, sagt Schmidt.

Das Gelbe Haus in Hänigsen, ebenfalls ein ehrenamtlich organisiertes soziales Kaufhaus, wird erst am 17. Mai wieder öffnen und auch erst dann wieder Spenden annehmen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Alle Uetzer Läden dürfen ab Montag wieder öffnen

Von Anette Wulf-Dettmer