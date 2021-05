Uetze

Bei seinem Kontrollgang hat der Hausmeister des Uetzer Schulzentrums am Dienstag um 6 Uhr festgestellt, dass das Fenster eines Nebenraums der Sporthalle beschädigt war. Anhand der Spuren geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte in der Nacht versucht haben, das Fenster aufzudrücken. Weil in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht worden war, in den Raum einzudringen, wurden inzwischen weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Diese haben sich jetzt bewährt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchversuch geben können, erreichen die Polizei Uetze unter Telefon (05173) 92 54 30.

Von Anette Wulf-Dettmer