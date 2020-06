Positiv gestestet: Schüler aus Uetze ist an Covid 19 erkrankt

Uetze

Die Gemeinde Uetze war zwischenzeitlich schon einmal coronafrei. Derzeit meldet die Region Hannover wieder sechs an Covid-19 erkrankte Einwohner in Uetze. Einer davon ist Schüler an einer Uetzer Schule. Welche hat ein Sprecher der Region Hannover auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt. Nennenswerte Auswirkungen auf den Schulbetrieb soll es nicht geben.

Wenn ein Schüler positiv auf Corona getestet wird, entscheiden laut Regionssprecher die jeweilige Schulleitung und das Gesundheitsamt der Region über das weitere Vorgehen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Anzeige

In der Gemeinde Uetze sind seit dem 29. Februar, als in Eltze der erste Coronafall in Niedersachsen diagnostiziert wurde, 34 Menschen positiv getestet worden. Mit den aktuell sechs Infizierten rutscht Uetze wieder in die Reihe der am stärksten betroffenen Kommunen in der Region, nur acht inklusive Hannover haben mehr Erkrankte.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Weitere Schüler in der Region Hannover sind an Covid 19 erkrankt

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Anette Wulf-Dettmer