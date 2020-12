Uetzer Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Hänigsen

Hänigsen

Die Uetzer Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen BMW, der in der Nacht zu Donnerstag an der Obershagener Straße in Höhe des Sandgrubenwegs in Hänigsen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt hat. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr. Als die 67-jährige Fahrerin des Ford Ka am Morgen in ihr Auto steigen wollte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Auf dem Boden darunter lagen Bruchstücke eines fremden Spiegelgehäuses. Wie sich herausstellte, gehören sie zu einem BMW. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, bittet die Polizei, sich in der Dienststelle unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer