Vor 17 Monaten haben die Uetzer Feuerwehrleute ihr Domizil neben dem Rathaus verlassen – jetzt kehren sie zurück an ihren alten Standort, wo in der Zwischenzeit für knapp 3,7 Millionen Euro ein neues Feuerwehrhaus gebaut worden ist. Es bietet ausreichend Platz für die alle Einsatzfahrzeuge, die technische Gerätschaften und für die aktiven Feuerwehrleute. Es gibt Sanitäranlagen für Männer und Frauen, genug Räume für die Verwaltungsaufgaben der Feuerwehr, die Einsatzkoordination und die Übungsdienste.

Der Umzug in das neue Feuerwehrhaus ist am Sonnabendvormittag über die Bühne gegangen. In drei Gruppen – identisch den Einsatzeinheiten während der Corona-Pandemie – haben die Feuerwehrleute alle Fahrzeuge und ihre persönliche Schutzausrüstung. Die ersten etwa 20 Einsatzkräfte kamen um 8.30 Uhr, die nächste Gruppe um 10.30 Uhr und die letzte um 12.30 Uhr. „Wichtig war, dass sich die Gruppen nicht begegneten“, sagte Florian Schernich, der ab 1. Januar 2021 Uetzes neues Ortsbrandmeister ist.

Jede Gruppe traf sich seinen Angaben zufolge zunächst an der Interimsunterkunft an der Benroder Straße, wo jedes Mitglied seine persönliche Schutzausrüstung ein- und am neuen Standort in den Spind wieder auspackte. Dort erwartete sie eine besondere Überraschung in Form eines kleinen Schokoladenweihnachtsmanns. Anschließend gab Zugführer Benjamin Claaßen eine erste Einweisung, wie die künftigen Abläufe aussehen. „Die Wege werden für uns länger, deshalb wird vieles nicht mehr auf Zuruf klappen“, sagt Schernich. Immerhin konnten die Brandbekämpfer gleich am Sonnabend zeigen, dass es funktioniert: Kaum hatten die letzten Mitglieder ihren Spind gefüllt, mussten sie auch schon zu einem brennenden Auto an der Sudetenstraße ausrücken.

Und auch wenn die Sozialräume noch nicht komplett fertiggestellt sind und die Möbel fehlen: Von den Feuerwehrleuten gibt es nach Aussage Schernichs rundum positive Rückmeldungen. „Im Moment befinden wir uns ja ohnehin im Corona-Modus und können nicht zusammenkommen außerhalb von Einsätzen“, sagt er und fügt hinzu, dass die meisten der insgesamt 74 Mitglieder den Neubau erst am Sonnabend von innen gesehen hätten.

Strom und Wärme aus erneuerbarer Energie

Das Feuerwehrhaus auf dem fast 7500 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Rathaus und Festplatz Auf dem Hoopt erfüllt nicht nur alle Anforderungen einer modern ausgestatteten und ausgebildeten Feuerwehr, sondern deckt zudem seinen Energiebedarf größtenteils aus regenerativen Ressourcen. Die Gemeinde hat ein sogenanntes KfW-55-Effizienzgebäude errichtet. Die Heizenergie wird vom benachbarten Blockheizkraftwerk einer landwirtschaftlichen Biogasanlage bezogen, die auch das Rathaus und das Schulzentrum mit Wärme versorgt. Auf dem Dach wurde eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung samt Stromspeicher installiert. Die Leistung von 9,9 Kilowatt-Peak reiche nach Berechnungen eines Fachingenieurs um 62 Prozent des Strombedarfs zu decken, erklärt Frank Hacke, Leiter des Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof.

Das gesamte Gebäude hat eine Grundfläche von 1217 Quadratmetern. Die Fahrzeughalle hat acht Stellplätze. Hinter der Halle befinden sich die Umkleiden mit den neuen Spinden für die private Schutzkleidung der Feuerwehrleute und die Sanitärräume, getrennt für Frauen und Männer. Es gibt laut Hacke eine Werkstatt für die Atemschutzgeräte und eine für die übrige technische Ausstattung. Dort finden sich zudem der Trocknungsraum für die Schläuche, ein Lager für Einsatzmaterial und das Büro des hauptamtlichen Gerätewarts der Schwerpunktfeuerwehr.

Technik für den Katastrophenfall

Der zweite, eingeschossige Gebäudeteil, der sich im Osten an die Halle anschließt, beherbergt laut Hacke den Lagerraum des Musikzugs, eine Teeküche, ein Lager für Unterrichtsmaterial, einen großen Schulungsraum, das Büro des Ortsbrandmeisters, die Einsatzleitstelle mit Funkausstattung. Dort befindet sich auch die gesamte Haustechnik und die Notstromversorgung. Letzteres ist wichtig für Katastrophenfälle, die mit einem lang anhaltenden, großflächigen Stromausfall einhergehen.

Land gibt eine Million Euro dazu

Sowohl die Bauzeit als auch der Kostenrahmen konnte für das Millionenprojekt eingehalten werden. Die Baukosten sind sogar geringer als geplant. „Wir werden wohl bei etwas über 3,6 Millionen Euro landen“, sagt Hacke. Die geringeren Kosten seien auf die Mehrwertsteuersenkung zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Gemeinde vom Land Niedersachsen einen Zuschuss von einer Millionen Euro erhalten, sodass sie selbst nur einen Kredit von 2,7 Millionen Euro aufnehmen musste.

Wegen der Pandemie entfällt eine Feierstunde in dem Gebäude, das Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius in einer Videobotschaft als „angemessenen Neubau“ für die unbezahlbare ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute bezeichnet. Die Förderung des Landes sei gut angelegt für die Sicherheit der Gemeinde, die die Ehrenamtlichen allein in diesem Jahr mit 65 Einsätzen gewährleisteten. „Das ist ein Dienst für die Gesellschaft und für die Gemeinde“, sagt Pistorius.

„Wir waren stets auf dem aktuellen Stand der Dinge, offene Fragen haben wir auf kurzem Wege klären können und unsere Vorschläge und Anforderungen aus Nutzersicht haben wo immer möglich Berücksichtigung gefunden“, sagt Christian Krüger, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr, der das Projekt zusammen mit Claaßen von Beginn an auch auf der Baustelle eng begleitet hatte. Sein Nachfolger Schernich betont: „Diese Zusammenarbeit, beispielsweise bei Baubesprechungen, war ein tolles Signal an die Ehrenamtlichen.“

Von Anette Wulf-Dettmer und Antje Bismark