Uetze

Sehr viele Projekte in der Gemeinde Uetze wären ohne privates Engagement nicht zu realisieren. Bürger, Unternehmen und Vereine haben sich auch 2020 in vielfältiger Weise eingebracht. Allein an Geldspenden sind 54.200 Euro zusammengekommen. Darüber hinaus gab es Sachspenden im Wert von 1546 Euro.

Das Geld und die Sachspenden sind für Kindertagesstätten, Schulen, die Arbeit der Feuerwehren, die Weihnachtspäckchenaktion der Gemeinde Uetze und für den neu gegründeten Corona-Fonds Uetze hilft. Insgesamt gab des 223 Geld- und 14 Sachspenden.

Für die Aktion Weihnachtspäckchen für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien wurden insgesamt 3600 Euro gespendet. Die größte Einzelspende in Höhe von 1500 Euro kam von der Firma Avista Oil in Dollbergen. Im Rathaus wurden rund 170 Päckchen gepackt.

Fonds unterstützt Bürger in der Corona-Pandemie

Im Frühjahr 2020 haben die Uetzer Kirchengemeinden und die politische Gemeinde den Fonds Uetze hilft gegründet und mit mehreren Tausend Euro Startkapital ausgestattet. Der Hilfsfonds dient dazu, Uetzer unbürokratisch zu unterstützen, die in der Corona-Pandemie durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder andere Unwägbarkeiten in finanzielle Probleme geraten. 2020 wurden für diesen Fonds fast 12.000 Euro gespendet. Ein privater Spender, der nicht genannt werden möchte, hat allein 5000 Euro überwiesen. Der Sportring Uetze hat 2500 Euro gespendet. Hinzu kommen viele Einzelspenden von Bürgern zwischen 10 und 1000 Euro, sodass 4375 Euro zusammengekommen sind.

Stiftung gibt 10.000 Euro für Neubau

Gespendet wurde auch für die Schulen und Kitas. Die größte Einzelsumme – 10.000 Euro – hat die Friedel und Gerda Giere-Stiftung aus Dollbergen für das dortige Neubauprojekt „Alle Kinder unter einem Dach“ zur Verfügung gestellt. Der Förderverein der Hänigser Grundschule hat 5000 Euro bereitgestellt für die Projekte Trommeln und Theater Neumond. Der Förderverein der Aurelia-Wald-Gesamtschule hat den Kauf des Aktiv-Trail-Spielgeräts mit 8710 Euro unterstützt. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Spenden.

Auch die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde haben Bürger und Unternehmen mit zahlreichen Spenden von 10 bis 1050 Euro gewürdigt. Letztere ging an die Dedenhausener Feuerwehr, Spender war die Firma Avista Oil. Beim Blick in die Spendenliste, die sieben Seiten lang ist, fällt auf, dass die Hänigser Feuerwehr am meisten Spenden erhalten hat.

Von Anette Wulf-Dettmer