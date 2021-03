Uetze

Am Internationalen Frauentag am 8. März will das Frauenbündnis der Gemeinde Uetze auf die unverzichtbare Arbeit der Frauen gerade in der derzeitigen Corona-Pandemie aufmerksam machen. „Es handelt sich dabei oftmals um unsichtbare, vielfach schlecht vergütete und einfach so hingenommene Arbeit, ohne die das Rad der Gesellschaft aber nicht läuft“, sagt Uetzes Gleichstellungsbeauftragte Ann-Kristin Rauhe.

Zwar wachse diese Erkenntnis langsam in den Köpfen, doch noch habe sich nichts verändert – weder in der Wertschätzung noch in der Bezahlung der Pflegerinnen in Kliniken und Heimen und Erzieherinnen in Kitas. Vor allem in der Corona-Pandemie lasteten noch mehr Aufgaben auf den Schultern der Frauen – im Beruf und zu Hause, erklärt Rauhe. „Applaus ist für den Anfang eine nette Geste, mittlerweile ist er aber wieder verstummt“, kritisiert sie.

Pflaster des Hindenburgplatzes wird zur Litfaßsäule

Bei der geplanten Aktion am Montagmorgen auf dem Hindenburgplatz mitten in Uetzes Zentrum wollen Rauhe und ihre Mitstreiterinnen zwei Daten in den Mittelpunkt stellen: den Equal-Care-Day, der weltweit am 1. März begangen wird, und den Equal-Pay-Day. Wie genau die Aktion, für die wegen der Corona-Pandemie nur wenige Aktive vor Ort sein werden, abläuft, wollte Rauhe im Vorfeld nicht verraten. Es ist wohl geplant, das Pflaster des Platzes zu nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen.

Schon die Aktion zum Tag gegen Gewalt an Frauen Ende November 2020, bei der auf Hindenburgplatz verschiedenfarbige Stofffähnchen die Zahl betroffener Frauen symbolisierten, hat viel Aufmerksamkeit erhalten. Denn die Fähnchen blieben mehrere Tage lang hängen. Auch diesmal sollen die Botschaften von Dauer sein. Denn: „Umdenken fängt im Kleinen an, nicht mit politischen Beschlüssen oder Gesetzen“, meint Rauhe.

Stehen Frauen im finanziellen Abseits?

Der Equal-Care-Day will laut Rauhe auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Tätigkeiten, die sich durch die Fürsorge für andere auszeichnen, aufmerksam machen. Dazu gehöre auch die Hausarbeit und die Erziehung der Kinder, beides werde nach wie vor zum großen Teil von den Frauen geleistet, sagt Rauhe und nennt Eckdaten: Weit mehr als 80 Prozent der beruflichen Care-Arbeit in Deutschland leisten Frauen. 96 Prozent der Beschäftigen in den Kitas sind Frauen, ihr Anteil bei den Pflegediensten liegt bei 87 und in den Kliniken und Heimen bei 85 Prozent. Auch zu Hause sind die Frauen diejenigen, die sich kümmern – um Kinder, Haushalt und oft auch um zu pflegende Angehörige. „Im Gesamtdurchschnitt leisten Frauen in Deutschland 52,4 Prozent mehr Familien- und Sorgearbeit als Männer“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

„Das Ziel des Equal-Care-Days ist es, diese Sorgearbeit aus der Nische des unsichtbaren Engagements herauszuholen, um Politik und Wirtschaft dafür zu gewinnen, die unterschiedlichen Bereiche der Care-Arbeit ernst zu nehmen und neu zu denken.“ Denn das Ungleichgewicht bei der Care-Arbeit, die oft gering bezahlt wird, ist größtenteils dafür verantwortlich, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer und Gefahr laufen, im Alter in Armut leben zu müssen. Daran wird in jedem Jahr mit dem Equal-Pay-Day erinnert. 2021 fällt dieser in Deutschland auf den 14. März. Das Datum markiert symbolisch den allgemeinen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts verringerte sich die deutsche Lohnlücke um einen Prozentpunkt und liegt nun bei 20 Prozent. Rechnet man den Prozentwert in Tage um, arbeiten Frauen 73 Tage, vom 1. Januar bis zum 14. März 2021, umsonst.

Von Anette Wulf-Dettmer