Uetze

Die Gemeinde Uetze versinkt im Schnee. Das Schneetreiben scheint die Landschaft und die Ortschaften regelrecht zu verschlucken. Das zeigen die Fotografien, die Timo Wöhler mit der Drohne vom Fuhsetal und von Uetze aufgenommen und der Redaktion geschickt hat. Doch die Uetzer nahmen es am Sonntag gelassen und verließen ihre Wohnungen nur für kurze Spaziergänge oder zum Schneeschippen vor der Haustür. Wobei das meist vergebens war, denn kurze Zeit später hatte der eisige Ostwind schon wieder alles mit Pulverschnee bedeckt und Schneewehen aufgehäuft.

Zur Galerie Schnee satt gibt es seit Sonntag in der Gemeinde Uetze. Leser haben der Redaktion Fotos von verschneiten Landschaften, rodelnden Kindern und spielenden Tieren zugeschickt.

Auch die Arbeit der Räumfahrzeuge hinterließ so gut wie keine Spuren. Die Straßen hatten schon kurze Zeit später wieder eine geschlossene Schneedecke. Weil jedoch kaum jemand mit dem Auto unterwegs war, wurden weder Polizei noch Feuerwehr zu Unfällen gerufen. „Es herrscht absolute Ruhe“, sagte Gemeindebrandmeister Tobias Jacob am Sonntagnachmittag. Trotzdem haben die Feuerwehrleute eine Bitte an die Bürger: Wenn sie auf den Gehwege vor ihren Grundstücken Schnee schieben, sollten sie auch gleich die Hydranten im Boden freilegen. Denn jede Minute, die die Feuerwehrleute im Ernstfall damit verbringen müssten, Hydranten von Schnee und Eis zu befreien, sei Zeit, die hinterher fehlen könnte, erklärt Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing.

Tief „Tristan“ bestimmt weiter das Wetter

Tief „Tristan“ wird Uetze auch in den nächsten Tagen winterliches Wetter bescheren. Denn „im Süden Niedersachsens liegt eine sich kaum verlagernde Front“, erklärt der Deutsche Wetterdienst auf seine Homepage. Am Montag, 8. Januar, soll es demnach weiter schneien. Die nächsten Tage bleiben zudem frostig, in den Nächten wird es mit Temperaturen bis zu minus 14 Grad bitterkalt.

Präsenzunterricht an Schulen im Umland abgesagt

Die Region Hannover hat am späten Sonntagnachmittag den Präsenzunterricht an allen Schulen im Umland abgesagt. Der Schülertransport könne nicht sichergestellt werden, teilt Sprecherin Christina Kreutz mit. Zudem wolle man verhindern, dass die Lerngruppen in den Schulen größer werden, weil Lehrkräfte wegen der schwierigen Straßenverhältnissen die Schulen nicht erreichen. „Das Homeschooling bleibt von der Absage des Präsenzunterichts unberührt“, teilte Kreutz mit.

Von Anette Wulf-Dettmer