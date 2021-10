Uetze

Um zwei Sachbeschädigungen in Uetze und Obershagen aufklären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Am Sonnabend hat ein Unbekannter in Uetze einen Ford Fiesta demoliert, der auf der Apothekenstraße von 19 bis 23.15 Uhr vor dem dortigen Fitnessstudio stand. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Täter die Frontscheibe mutwillig mit einem Gegenstand eingeschlagen hat. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

In der Zeit von Freitag bis Sonntag, 11 Uhr, ist in Obershagen ein Transporter der Marke Iveco beschädigt worden. Das Glas des linken Außenspiegels ist zersplittert, befindet sich aber noch in der Fassung. Das Fahrzeug war entgegen der Fahrtrichtung neben einer Hecke auf dem Grünstreifen der Hauptstraße abgestellt worden. Auch hier gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Beschädigung aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation Uetze, Telefon (05173) 925430, melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller