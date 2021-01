Uetze

Für Uetzes Neujahrsempfang ohne Gäste am Sonntag, 10. Januar, ist alles vorbereitet. Die kleine Feierstunde aus dem Foyer des Rathauses wird erstmals live bei Youtube übertragen. Dadurch können alle Interessierten und nicht nur geladene Gäste Bürgermeister Werner Backebergs Rede zur Lage der Gemeinde, die Livemusik der Gruppe Marshmallows sowie Präsentationen und Filme hören und sehen. „Es ist alles live, es sind keine vorher aufgenommenen Videos“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Im Foyer werden sich neben Backeberg nur die Musiker und ein kleines Kamerateam aufhalten.

Die Liveschalte beginnt um 11 Uhr auf dem Youtube-Kanal www.ie-stream.de/uetze, bereits ab 10.30 Uhr wird ein Standbild aus Uetze zu sehen sein. Wer sich den Neujahrsempfang später anschauen will, kann das unter demselben Link tun, sollte dann wegen der Standbildeinblendung aber 30 Minuten vorspulen.

Rathaussprecher: Wir sind gespannt auf die Resonanz

Trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen will Uetze nicht auf seinen Neujahrsempfang verzichten. Mit dem Livestream betritt die Gemeinde Neuland. Bislang ist sie einzige Kommune in der Region Hannover, die mit ihrem Neujahrsempfang auf Sendung geht. „Wir haben wie jedes Jahr rund 540 Gäste zum Neujahrsempfang angeschrieben und eingeladen“, berichtet Fitz. In den vorangegangenen Jahren seien rund 250 Besucher in die Schulagora gekommen. „Wir sind gespannt, wie die Resonanz auf den Onlineempfang sein wird. Denn solche Empfänge leben ja eigentlich davon, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen“, sagt der Rathaussprecher.

Livemusik aus dem Rathausfoyer

Verfolgen können die Onlinegäste am Sonntag Backebergs etwa 30-minütige Rede. Zudem wird es per Powerpoint-Präsentation einen Rückblick auf 2020 in Uetze geben. Die Rede von Innenminister Boris Pistorius bei der Eröffnung des neuen Uetzer Feuerwehrhauses wird noch einmal zu hören sein, ebenso wie der TV-Bericht über Niedersachsens ersten Corona-Kranken, der in Eltze lebt. Die Band Marshmallows wird die Zuschauer mit ihrer Musik, die sie live im Rathaus spielt, unterhalten.

Von Anette Wulf-Dettmer