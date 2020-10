Uetze

Den Nachtragshaushalt 2020 hat der Rat der Gemeinde Uetze vor den diesjährigen Sommerferien mit einem auch coronabedingten Defizit von 13 Millionen Euro beschlossen. So sind der Gemeinde unter anderem Steuereinnahmen um 4,5 Millionen Euro und Kita-Gebühren von 350.000 Euro weggebrochen. Doch aktuell sieht es so aus, dass Uetze das Corona-Jahr mit einem Minus von nur noch 2 Millionen Euro abschließen kann. Das liegt vor allem an den millionenschweren Zuwendungen von Land und Bund in Höhe insgesamt 9,45 Millionen Euro.

Aus dem Corona-Hilfetopf „Einwohnerpauschale“ wird Uetze 220.000 Euro erhalten. Die geringeren Einnahmen der Gemeinde bei der Gewerbesteuer durch den wirtschaftlichen Einbruch infolge der Corona-Pandemie wird der Bund mit 2,2 Millionen Euro kompensieren. Zudem ist der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um 2,1 Millionen Euro geringer ausgefallen als befürchtet. „Der Einbruch war nicht so groß wie im Nachtragshaushalt kalkuliert“, erläutert Uetzes Wirtschaftsförderer Andreas Fitz. Aber die Einnahmen seien trotzdem geringer als in normalen Jahren, sodass Uetze die Corona-Hilfe erhalte.

Gewerbesteuereinbruch geringer als erwartet

Darüber hinaus bekommt Uetze als besonders finanzschwache Kommune vom Land auch 2020 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4,93 Millionen Euro, um sich entschulden zu können. Insgesamt fließen damit 9,45 Millionen Euro mehr in die Gemeindekasse als im Sommer 2020 kalkuliert. Gleichzeitig konnte die Gemeinde ihre Ausgaben um 1,3 Millionen Euro reduzieren, allein die Personalkosten sind um eine Million gesunken. Alle diese Mehreinnahmen und Minderausgaben führen dazu, dass das diesjährige Haushaltsdefizit 2020 von 13 Millionen auf 2 Millionen Euro schrumpft. Allerdings ist laut Bürgermeister Werner Backeberg noch nicht sicher, ob alle Zuschüsse noch 2020 ausgezahlt werden.

Gemeinde braucht höheren Dispo

Gleichwohl musste auch Uetze wie viele andere Kommunen in der Corona-Krise mehr Kassenkredite aufnehmen, um liquide zu sein – seit Jahresbeginn 6,2 Millionen Euro. Nötig war das, um Rechnungen und Gehälter bezahlen zu können. Im Jahr 2019 hatte die Gemeinde noch 12 Millionen Euro der Liquiditätsdarlehn tilgen können, sodass Anfang 2020 nur noch 15 Millionen Euro zu Buche standen. „Derzeit profitiert die Gemeinde Uetze noch von diesem außergewöhnlich guten Ergebnis des Haushaltsjahres 2019“, erläutert Backeberg. Er geht jedoch davon aus, dass Uetze weiteres Geld aufnehmen muss und kommt zu dem Schluss: „An einen Abbau der Liquiditätskredite ist mittelfristig nicht mehr zu denken.“

