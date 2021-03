Uetze geht mit einem Inzidenzwert von 170,1 ins Wochenende

Uetze

Vor dem Wochenende sind in der Gemeinde Uetze 52 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt hat am Freitag, 12. März, drei weitere Neuinfektionen gemeldet. Damit ist seit Freitag, 5. März, bei 35 Frauen, Männer und Kinder das Sars-CoV2-Virus nachgewiesen worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am 12. März im Vergleich zum Vortag (184,7) auf 170,1 gesunken. Das ist der zweithöchste Wert aller 21 Regionskommunen. Hotspot der Region ist am Freitag Sehnde mit einem Inzidenzwert von 193,6. Ursache ist ein Corona-Ausbruch im Klinikum Wahrendorff.

Kitas müssen geschlossen bleiben

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf liegt die Inzidenz bei 149,2 (Donnerstag 161,8), bei drei Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Für die Stadt Lehrte wird ein Inzidenzwert von 95,5 (93,3) gemeldet. Regionsweit liegt dieser laut Landesgesundheitsamt bei 106,9 (105,5). Dieser Wert ist entscheidend dafür, wann auch in den Städten und Gemeinden der Region Hannover der Lockdown gelockert werden kann. Angesichts eines Inzidenzwerts über 100 wird es in den Kindertagesstätten der Gemeinde Uetze auch am Montag weiterhin nur eine Notbetreuung geben.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sah die Corona-Lage am Freitag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldete einen Inzidenzwert für Celle von 84,4 (Donnerstag 75,4), für Gifhorn von 41,9 (44,2) und für Peine von 143,2 (148,4), das ist der zweithöchste Wert in Niedersachsen. Landesweit liegt der Wert am Freitag bei 71,9 (67,9). Hochinfektionsregionen sind aktuell außer dem Landkreis Peine und der Region Hannover die Landkreise Cloppenburg, Leer, Wesermarsch, Vechta und Salzgitter sowie die Stadt Osnabrück; in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Niedersachsens liegt die Inzidenz unter 100.

Von Anette Wulf-Dettmer