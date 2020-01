Mit brachialer Gewalt sind Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in die HEM-Tankstelle in Uetze-Hänigsen eingebrochen. Doch dabei lösten sie die Alarmanlage aus, sodass das Licht in der Tankstelle automatisch anging. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß – ohne Beute.