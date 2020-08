Uetze/Hänigsen

Zwei Hänigser haben am Sonnabend um 20.55 Uhr im Famila-Markt in Uetze groß eingekauft – und verstauten anschließend die bezahlten Waren samt Einkaufswagen in einem VW Transporter. Zeugen beobachteten die beiden 24 und 30 Jahre alten Männer, notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Die Beamten trafen die beiden zu Hause in Hänigsen an. Sie räumten ein, den Einkaufswagen mitgenommen zu haben, erklärten aber, dass sie ihn nicht behalten, sondern zurückbringen wollten.

„Auf Veranlassung der Beschuldigten wurde der Einkaufswagen in Begleitung der eingesetzten Polizeibeamten zum Famila-Markt zurückgebracht“, heißt es im Polizeibericht. Ein Verfahren wegen Diebstahls hat die Polizei gegen die beiden Hänigser trotzdem eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer