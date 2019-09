Uetze/Krausenburg

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Burgwedel hat am Freitagmorgen aus Unachtsamkeit einen schweren Unfall auf der B 188 in Höhe der Siedlung Krausenburg verursacht. Der Mann, der in Richtung Uetze unterwegs war, wollte mit seinem schwarzen VW Golf einen Lastwagen überholen, übersah dabei aber einen entgegenkommende Mercedes. In diesem Auto saß eine 48-jährige Fahrerin aus Uetze, die dem Golf nicht mehr ausweichen konnte. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden sowohl der 61-Jährige als auch die 48-Jährige verletzt in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Dadurch kam es für rund drei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Anette Wulf-Dettmer