Uetze - Zukunftswerkstatt Dedenhausen kauft Tempomessgerät Die Zukunftswerkstatt aus Uetze-Dedenhausen fordert, den Verkehr im Ort zu beruhigen. Eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage soll neue Argumente für diese Forderung liefern.

Die Zukunftswerkstatt will die mobile Geschwindigkeitsmessanlage unter anderem an der Uetzer Straße in Dedenhausen aufstellen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller