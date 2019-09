Hänigsen

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich jetzt ein 54 Jahre alter Mann verantworten: Er fiel am Dienstag gegen 12.55 Uhr einem Zeugen an der Straße Am Kindergarten wegen seiner Fahrweise auf. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Mann stoppte und kontrollierte. Ein Test mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,46 Promille. Deshalb nahmen die Beamten den Autofahrer mit zur Polizeidienststelle nach Burgdorf, dort musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem behielten die Polizisten den Führerschein ein und leiteten das Strafverfahren gegen den Mann aus Uetze ein.

Von Antje Bismark