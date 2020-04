Uetze

Wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt die Polizei jetzt gegen eine 21 Jahre alte Frau aus Burgdorf: Sie wurde am Sonnabend gegen 20 Uhr von Zeugen an der Runden Straße in Uetze beobachtet, als sie aus ihrem Auto heraus anderen Beteiligten Drogen verkaufte. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten kontrollierten nach Aussage eines Sprechers daraufhin die 21-Jährige und ihren Wagen in unmittelbarer Nähe des Tatorts – und fanden in dessen Kofferraum in Klemmleistenbeutel abgepackte Marihuanablüten.

Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. In diesem Verfahren werden auch die Hinweise zu den weiteren beteiligten Personen verfolgt.

Von Antje Bismark