Zeitreise mit Hänigsens Nachtwächter führt zum Räuberhauptmann

Otto ist völlig erledigt. Der Hänigser windet sich in Schmerzen, atmet panisch und läuft hektisch auf seinem Hof umher. Zu allem Überfluss trägt er dabei nur seinen Schlafanzug. „Ich muss mal – aber ich kann nicht“, hechelt er dem Hänigser Nachtwächter entgegen, welcher auf seinem Dorfrundgang gerade mit rund 70 Begleitern vorbeikommt. Doch als der Nachtwächter Otto die Einnahme von Rizinusöl empfiehlt, ist der nach wie vor nicht zufrieden. „Du verstehst nicht: Mein Plumpsklo ist weg – spurlos verschwunden!“, wirft er ihm entgegen. Das seien bestimmt auch die Bengel gewesen, die beim Nachbarn den Klodeckel zugenagelt hätten.

Otto (gespielt von Horst Schaefer) ist in Panik, weil sein Plumpsklo gestohlen wurde. Quelle: Konstantin Klenke

Bereits im dritten Jahr führt der Heimatbundvorsitzende Peter Brandes als Nachtwächter durch Hänigsen. Die Führung ist wie ein Theaterparcours aufgebaut: Es gibt mehrere Stationen, an denen die Zuschauer kleine gespielte Szenen miterleben. Für 2019 hat Brandes gemeinsam mit Pastor Steffen Lahmann Spukgeschichten und Räuberpistolen ausgesucht.

Fakten zur Ortsgeschichte runden die Spielszenen ab

Wenngleich die Zuschauer am Sonnabend bei Szenen wie der beschriebenen viel zu lachen haben, vermittelt der Nachtwächter zu den vielen spaßigen Anekdoten immer auch den wissenswerten Hintergrund. „Noch bis ins vergangene Jahrhundert wurden in Hänigsen regelmäßig Pforten und Herzhäuser gestohlen“, erzählt er seinem Publikum. Mit Otto findet er an diesem Abend eine Notlösung für dessen Problem: Ein alter Kochtopf und ein kaputter Stuhl halten als Ersatzklo her.

Der Nachtwächter (Peter Brandes) im Dialog mit dem französischen Soldaten (Joachim Gring). Quelle: Konstantin Klenke

Besatzer wollten Französisch als Landessprache einführen

Der Rundgang beginnt bei einem wachhabenden französischen Soldaten, gespielt von Joachim Gring. Die Franzosen hatten Hänigsen 1795 besetzt. Auf die Klagen des Nachtwächters über verbotene Volksfeste und fehlende Gesetze erwidert der Soldat, dass die Franzosen auch viel Gutes für Hänigsen getan hätten. So solle zum Beispiel Französisch als Landessprache eingeführt werden. „Bald wirst du deine Frau nicht mehr ‚Alte‘ nennen, sondern liebevoll ‚chérie‘ rufen“, meint der Soldat. „Das wirst du nie erleben“, kontert der Nachtwächter – das Publikum lacht.

Vor dem Haus am Pappaul treffen der Nachtwächter und seine Begleiter auf die Feministin Helene ( Hannelore Meyer), die an eben dieser Stelle im Jahr 1919 eine Demonstrationanlässlich des damals frisch eingeführten Frauenwahlrechtsorganisierte.

Speukenkieker und Traumdeuterin

Zwei Gestalten wirken besonders mysteriös: Termilschen Weesche, dargestellt von Roswitha Nilius, ist zwar sehr religiös, deutet aber Träume und verkauft Heilkräuter. Deshalb hat sie Angst, in aller Stille beerdigt zu werden. Genau das trifft nach ihrem Tod im Jahr 1763 tatsächlich ein. Die überlieferten Fähigkeiten von Speukenkieker August Sammann ( Heinrich Müller) sind zum Schauern bestens geeignet. Der Hänigser sagte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Ereignisse voraus, die dann tatsächlich passierten.

Der Hänigser Nachtwächter versucht, Termilschen Weesche zu beruhigen. Quelle: Konstantin Klenke

Zum Abschluss des rund eineinhalb Stunden langen Rundgangs erwartet die Begleiter schließlich eine Szene, in der Räuberhauptmann Trems ( Alfred Schmidt) im Jahr 1642 den Pastor Caspar Fricke den Jüngeren (Pastor Steffen Lahmann) mit Waffengewalt zwingt, Drohbriefe an die Obrigkeiten in Celle und Burgdorf zu schreiben.

Schließlich kehren alle bei Würstchen und Getränken im Haus der Begegnung wieder in die Gegenwart zurück.

Info:Die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen bietet ihre Nachtwächterführung noch zwei weitere Male an, und zwar am Mittwoch, 23. und 30. Oktober. Die Rundgänge beginnen jeweils um 19 Uhr am Haus der Begegnung, An der Kirche 2. Zur besseren Planung bittet die Kirchengemeinde um vorige Anmeldung unter Telefon (05147) 229 oder per E-Mail an kg.haenigsen2@evlka.de. Weitere Führungen unter neuem Thema sind laut Pastor Steffen Lahmann für 2020 in Planung.

Von Konstantin Klenke