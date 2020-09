Uetze

Der gute Trend der vergangenen Woche hat sich übers Wochenende fortgesetzt: Die Zahl der Uetzer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist mit Stand Montagnachmittag auf 20 gesunken – nach 21 am vergangenen Freitag und 45 Infizierten am 18. September. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Uetzer Seniorenheim waren die Corona-Zahlen in der 20.600-Einwohner-Gemeinde in die Höhe geschnellt.

Uetze steht nun nicht mehr an der Spitze der Umlandkommunen: Diesen Platz übernimmt jetzt Garbsen mit 39 Infizierten, Langenhagen folgt mit 23. Für Lehrte sind 18 und für Burgdorf neun positiv getesteten Personen gemeldet. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden bei 99 Einwohnern der Gemeinde Uetze das Virus nachgewiesen. Mehr Fälle gibt es nur in Hannover (2217), Garbsen (266), Langenhagen (242), Seelze (143) und Lehrte (126).

Inzwischen ist laut Rathaussprecher Andreas Fitz auch die Quarantäne für eine fünfte Klasse am Uetzer Gymnasium und eine vierte an der Uetzer Grundschule aufgehoben. Ebenso hat die Kita Buddelkiste ihren Betrieb wieder aufgenommen. Zurzeit laufe der Betrieb in allen Schulen und Kitas, sagt Fitz.

Von Anette Wulf-Dettmer