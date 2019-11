Uetze

Eine wüste Treterei meldet die Polizei aus der Eichendorffstraße. Dort sei ein zunächst verbaler Streit am Freitagabend in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet. Der Wüterich habe gegen 20.40 Uhr seinen Kontrahenten erst zu Boden geworfen und dann mehrfach gegen dessen Kopf getreten. Das Opfer trug nach Darstellung der Polizei Schürfwunden am rechten Ohr und an der Schläfe davon. Herbeigerufene Rettungssanitäter hätten das Opfer vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Gegen den Täter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Joachim Dege