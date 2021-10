Altmerdingsen

Schon wieder haben Wölfe bei Uetze ein Galloway-Kalb gerissen – nur 24 Stunden, nachdem die Raubtiere auf derselben Weide bereits ein anderes Kalb erlegt hatten. „Es spricht alles dafür, dass es auch in diesem Fall ein Wolf war“, sagte Thomas Behling, Wolfsberater der Region Hannover, am Sonnabend nach der Begutachtung des getöteten Tieres. Die Kälber fielen den Wölfen auf einer Weide am Rande des Beerbusches zwischen den Uetzer Ortschaften Krätze und Katensen zum Opfer. Die Weide ist nicht gegen Wölfe gesichert.

Erst in der Nacht zu Freitag war dort ein Galloway-Kalb von einem Raubtier gerissen worden. Am Freitagmorgen hatte ein Spaziergänger dort einen Wolf bemerkt. Seit mehreren Jahren lebt im Burgdorfer Holz, das nahtlos in den Beerbusch übergeht, ein Wolfsrudel. In den vergangenen Monaten haben die Raubtiere in der Umgebung immer wieder Nutztiere gerissen.

Um den Wolfsriss zweifelsfrei nachweisen zu können, hat Behling auch jetzt wieder DNA-Proben genommen, die er zur Untersuchung ans niedersächsische Wolfsbüro schickt. Einen „derart großen Nutzungsgrad“ habe er bislang selten an einem getöteten Tier gesehen, sagte der Experte.

Betroffen ist wie schon am Freitag der Uetzer Hobbyrinderzüchter André Wilhelm. Er hatte sich erst vor einem halben Jahr drei junge Galloways zugelegt – zwei sind nun mutmaßlich einem Wolfsriss zum Opfer gefallen: Zunächst wies am Freitagmorgen ein rund 140 Kilogramm schweres Kalb im Wert von etwa 700 Euro den für einen Wolfsriss typischen Kehlbiss auf. „Das zweite Kalb war größer – etwa 300 Kilogramm“, sagt Tim Bode, der Sohn des Landwirts, auf dessen Fläche die Tiere weiden.

„Wir müssten einen 42 Kilometer langen Wolfszaun aufbauen“

Bode fordert für die Nutztiere einen besseren Schutz. „Um unsere Weiden zu selbst zu schützen, müssten wir einen rund 42 Kilometer langen Wolfszaun aufbauen“, sagt der Landwirtssohn. Das koste viel Geld und Arbeit. „Wir müssten für die Unterhaltungsmaßnahmen eine Vollzeitkraft einstellen.“ Es könne nicht sein, dass ständig Nutztiere getötet würden. Er plädiere nicht dafür, die Wölfe auszurotten, betont Bode. „Die Wölfe sind jetzt hier, und damit müssen wir uns zurechtfinden. Aber wir müssen auch unsere eigenen Tiere schützen. Wir fragen uns, ob wir die Tiere in Zukunft noch draußen halten können.“

Eine Abschussgenehmigung gab es schon

„Wenn ein Wolf abgeschossen werden soll, ist in jedem Einzelfall eine Ausnahmegenehmigung des Umweltministeriums erforderlich“, sagt Wolfsberater Behling. Dies könne dann der Fall sein, wenn ein per DNA zweifelsfrei identifizierter Wolf besonders oft Nutztiere gerissen habe.

Im Fall des Burgdorfer Wolfsrudels gebe es bereits eine Genehmigung, die aber nach einem Abschuss im April vorläufig wieder außer Kraft gesetzt wurde. „Die Elterntiere des Rudels waren im vergangenen Jahr für viele Risse verantwortlich und wurden zum Abschuss freigegeben“, sagt Behling. Im April sei schließlich im Raum des Burgdorfer Rudels ein Tier geschossen worden. Es habe sich jedoch nicht um eines der Elterntiere gehandelt. „Trotzdem sollte anschließend etwas gewartet werden, ob die Übergriffe aufhören“, sagt der Experte. Es sei auch eine Zeit lang ruhig geblieben.

Nun hat das Rudel vermutlich gleich zwei Tiere erbeutet. Immerhin: Hobbyrinderzüchter Wilhelm aus Uetze wird vom Land Niedersachsen als freiwillige Leistung vermutlich Schadenersatz bekommen. Für Gallowayrinder gelte im Gegensatz zu Schafen kein Mindestschutz an Zäunen, um eine Entschädigung zu erhalten, sagt Behling.

Von Ingo Rodriguez