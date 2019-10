Uetze

Selbstständig den Alltag im eigenen zu Hause meistern – für Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigungen ist das oft eine große Herausforderung. Schwellen, Treppen oder der Einstieg in die Badewanne können zu Barrieren werden.

In der einer Sprechstunde am Mittwoch, 23. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr informiert Wohnberater Theo Piltz von der Region Hannover im Familienhaus Uetze, Bodestraße 11, über sicheres und selbstständiges Wohnen. Dabei gibt er Tipps zur Planung, Umsetzung und Finanzierung von Umbauten. Eigene Grundrisse, Fotos oder Skizzen können gern mitgebracht werden. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Wohnberatung der Region Hannover richtet sich auch an pflegende Angehörige.

Berater Piltz gibt auch Hinweise, wie die Maßnahmen finanziert werden können. Neben Informationen über beispielsweise barrierefreies Bauen, Bad- und Treppenlifte oder Sicherheitseinrichtungen wie Notrufsysteme gibt der Berater auch Hinweise, wie die Maßnahmen finanziert werden können.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter Telefon (05 11) 61 62 35 46 oder E-Mail: wohnberatung@region-hannover.de.

Von Antje Bismark