Uetze

Der Wochenmarkt auf dem Hindenburgplatz in Uetze geht nicht in die Corona-Pause. Wie Michael Riebe vom Betreiber Attraktive Wochenmärkte mitteilt, werden die Händler, die Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst, Fisch, Backwaren und Honig anbieten, ihre Stände an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr und an Silvester von 8 bis 12.30 Uhr aufbauen. Nicht dabei sind der Blumen- und der Textilhändler. Diese Produkte dürfen laut aktueller Corona-Verordnung vorerst bis zum 10. Januar nicht verkauft werden.

Von Anette Wulf-Dettmer