Katensen

Bewegung, Spaß und das biblische Gleichnis vom verlorenen Schaf – damit will das Kinderkirchenteam Uetze Radfahrer aller Altersklassen zu Pfingsten in die Natur locken. Das Team hat eine Fahrradrallye mit acht Stationen in und rund um Katensen vorbereitet. An den Stationen müssen Aufgaben gelöst werden, um letztendlich das verlorene Schaf wiederzufinden.

Wichtig ist, dass die Teilnehmer nur in Gruppengrößen starten, die den Corona-Regeln entsprechen. Damit sich keine Pulks bilden, können die Radler an vier Tagen – von Sonnabend, 22., bis Dienstag, 25. Mai – auf die 7,5 Kilometer lange Strecke gehen. Die Aufgaben wie Schafe zählen, kleine Rätsel lösen und kreative Aufgaben meistern, sind ebenfalls selbstständig zu lösen. Die Lösungen sind auf einem Aufgabenzettel einzutragen. An den Stationen gibt es weder Betreuer noch Berater. Diakonin Karin Lawrenz empfiehlt den Teilnehmern, einen Stift mitzunehmen und auch an Verpflegung für eine Pause unterwegs zu denken.

Den Lageplan der Stationen gibt’s am Startpunkt

Startpunkt ist an der Michaeliskirche, Burgdorfer Weg 14, in Katensen. Dort liegen ein Lageplan und die Aufgabenzettel zum Mitnehmen bereit. Letzte Station ist in Katensen Alte Schule 1. „Hier ist das gesuchte Schaf versteckt“, sagt Lawrenz. „Wer es entdeckt, kann den Aufgabenzettel mit seinem Namen und seiner Adresse in den dortigen Briefkasten stecken. Sind die Antworten richtig, wartet einen kleine Überraschung auf die ganze Familie.“ Eine Anmeldung für die Rallye ist nicht erforderlich.

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf steht im Neuen Testament. Dessen Quintessenz sei, dass „Gott als Hirte nach dem verlorenen Schaf sucht, es findet und zurück zur Herde bringt“, erklärt die Diakonin. Diese Geschichte soll mit der Rallye auf spielerische Weise erzählt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer