Für die Kinder in Katensen und Schwüblingsen soll es eine gemeinsame Kindertagesstätte geben. Das ist unstrittig bei allen Beteiligten. Offen ist hingegen die Frage, wo die Kita mit drei Gruppen eingerichtet wird – in Katensen oder in Schwüblingsen. Die Gemeinde Uetze favorisiert einen Standort am Ortsausgang von Katensen.