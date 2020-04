Wo die Eier für den Osterhasen gelegt werden

Schwüblingsen

Auf dem Hühnerhof von Biobauer Stolze in Uetze-Schwüblingsen haben die fast 900 Legehennen und sechs Hähne viel Platz – laut Hendrik Stolze sogar mehr als die Ökorichtlinien vorschreiben. Sie können den lieben langen Tag auf den Weiden, die direkt an ihren Stall grenzen, herumlaufen, nach Würmern scharren und im Sand baden. Morgens um 10 Uhr – im Prinzip nach dem Eierlegen – werden die Klappen des Stalles geöffnet, und das bunte Treiben auf den eingezäunten Flächen mitten im Beerbusch beginnt.

Hähne sind lebende Alarmanlagen

Mittendrin laufen sechs Hähne. „Ohne Hähne geht es nicht“, erläutert Stolze. Diese haben wichtige Aufgaben zu erfüllen. Ohne Hahn würden die Hennen sich laut Stolze nur in der Nähe des Stalls aufhalten. Die Hähne locken sie zum Futter auf die Wiese. Darüber hinaus sind die Hähne wichtig für den Schutz des Hühnervolks vor natürlichen Feinden. Sobald sich ein Greifvogel, beispielsweise ein Habicht, am Himmel nähere, warnten sie die Hennen, berichtet Stolze. Damit die Eierlegerinnen sich schnell in Sicherheit bringen können, stehen viele kleine, dachförmige Hütten auf den Freiflächen verteilt.

Einer der sechs stolzen Hähne auf dem Hühnerhof, der die Hennen vor Jägern aus der Luft zuverlässig warnt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Keine Fotos mit der Drohne

Der Beschützerinstinkt der Hähne bescherte Stolze kurz nach der Inbetriebnahme jedoch ein unerwartetes Problem. Er wollte die Anlage für die Infobroschüre des Biohofs per Drohne von oben fotografieren. Das funktionierte allerdings nicht. Sobald die Drohne am Himmel stand, flüchtete das Federvieh in Windeseile in den Stall oder brachte sich in einem Unterschlupf in Sicherheit.

Zu kaufen gibt es die Eier aus der Freilandhaltung in Stolzes Hofladen in Schwüblingsen, der auch während der Corona-Pandemie an jedem Freitag geöffnet ist, sowie an seinem Verkaufsstand auf Wochenmärkten in der Region Hannover.

Von Anette Wulf-Dettmer