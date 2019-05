Uetze

Die Gemeinde Uetze hat sich zur Erarbeitung eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) entschlossen. Für 86.000 Euro wurden die Planungsbüros KoRiS – Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung und Regecon, Gesellschaft für Regionalwirtschaftliche Forschung und Beratung – beauftragt, den Prozess zu begleiten, der in mehreren Phasen mit aktiver Beteiligung der Einwohner abläuft.

Es geht um die Frage, wie Leben, Wohnen und Arbeiten im Jahr 2030 in Uetze aussehen sollen. Anfang 2020 sollen die Ergebnisse, in einer Broschüre zusammengefasst, vorliegen. „Wir erstellen einen Orientierungsrahmen, der hilfreich sein kann, wenn es darum geht, Fördergeld zu beantragen", sagte die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch.

Nach Auftaktwerkstatt, Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Onlinebefragung, an der sich 156 Bürger beteiligten, stand jetzt die Strategiewerkstatt auf dem Programm, zu der 60 Teilnehmer aus Vereinen und Verbänden, Politik und Verwaltung eingeladen worden waren. Sie wurden aufgefordert, in Arbeitsgruppen ein Zukunftsbild für die Gemeinde zu erstellen.

Der Politiktisch: Jürgen Buchholz (von links), Tove Knebusch, Dirk Rentz, Ulf Schrader, Olaf Reese, Eike Dralle, Jens Schumacher, Werner Hübner, Georg Beu und Martin Klages diskutieren über die Zukunft der Gemeinde Uetze. Quelle: Sybille Heine

In der Strategiewerkstatt sprudeln die Ideen

„Wünsch dir was, ist das Motto, ohne Rücksicht auf die Finanzen“, ermunterte KoRiS-Geschäftsführerin Karolin Thieleking die Gruppen, ihren Visionen freien Lauf zu lassen. An vier Stationen zu den Themen Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung und Soziales begannen die Ideen zu sprudeln.

Wenn die Vorschläge der Teilnehmer verwirklicht werden können, wird in zehn Jahren in Uetze der Wohnraum nach wie vor bezahlbar sein, der Nahverkehr kostenlos und die Bevölkerungsentwicklung stabil. Einkaufsmöglichkeiten bleiben vor Ort, die Verwaltung ist digitalisiert, die Gemeinde klimaneutral, der Haushalt ausgeglichen. Es gibt genug Kitaplätze und Radwege, einen Nachbarschaftstreff, einen Trimm-Dich-Pfad und einen Landmarkt in Uetze.

Von Zukunftsvisionen zum Handlungskonzept

Aus diesem Zukunftsszenario soll nun in einem nächsten Schritt ein Handlungskonzept entwickelt werden. „Wie kommen wir dorthin, wo wir hinwollen? Was müssen wir tun?“, diese Fragen stellte Thieleking in den Raum.

Zuvor hatten die Teilnehmer Stärken und Schwächen der Gemeinde herausgearbeitet – mit folgenden Ergebnissen: Im Bereich Verkehr gibt es schwierige Strukturen bei der Vernetzung mit den Nachbarkommunen. Das Radwegenetz weist Lücken auf. In der Jugendarbeit fehlt es an Transparenz. Die Erreichbarkeit über Facebook könnte besser genutzt werden. Es fehlen Treffpunkte für Kinder und Jugendliche sowie generationenübergreifende Treffpunkte. Positiv ist das vollständige Schulangebot. Nachbarschaftshilfe könnte weiter gestärkt werden mittels haushaltsnahe Dienstleistungen.

Flächenreserven für alternative Wohnformen

Wirtschaftsförderer Murat Kurt zeigt Stärken und Schwächen bei Versorgung, Gesundheit, Wirtschaft und Arbeit in der Gemeinde Uetze auf. Quelle: Sybille Heine

Beim Bauen und Wohnen punktet die Gemeinde mit weichen Faktoren wie Familienfreundlichkeit, Umwelt und Gesundheit. „Wir sollten Gewerbeflächen nicht blind, sondern qualitativ ausweisen“, forderte Wirtschaftsförderer Murat Kurt. Die Baulandnachfrage entwickele sich positiv. Es gebe Flächenreserven für alternative Wohnformen wie generationenübergreifendes Wohnen.

Eine große Schwäche der Gemeinde ist der hohe Schuldenstand. Abhilfe schaffen könnten aus Sicht der Planer höhere Gewerbesteuereinnahmen und steigende Einnahmen aus der Einkommenssteuer, wenn es gelänge, mehr Gutverdiener anzusiedeln.

Im Oktober geht es mit der Themenwerkstatt weiter

Der Ikek-Prozess wird im Oktober fortgesetzt. Dann geht es in einer Themenwerkstatt um das Herausarbeiten von Präferenzen. „Wir müssen Zielkonflikte offenlegen und die Weichen richtig stellen“, sagte Planerin Karolin Thieleking.

Von Sybille Heine