Uetze

Die Polizei sucht den Besitzer eines blau lackierten Mountainbikes: Nach Aussage eines Sprechers hatte ein Uetzer sich am Freitag in der Polizeistation gemeldet und das gefundene Fahrrad dort abgegeben. Es ist mit blauer Farbe überlackiert und hat einen schwarzen Lenker, Sattel und Reifen.Die Kettenschaltung am hinteren Rad ist leicht verbogen. Der Finder gab an, dass das unverschlossene Zweirad vor seiner Wohnungstür lag.

Der Besitzer kann sich noch bei der Polizei melden, die Beamten übergeben das Rad in den nächsten Tagen ans Fundbüro der Gemeinde. Die Polizeistation ist erreichbar unter Telefon (05173) 925430.

