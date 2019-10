Hänigsen

Einen gesunden Respekt vor dem Feuer – den sollen die Schüler in der Feuerwehr-AG der Grundschule am Storchennest in Hänigsen bekommen. Das Lernangebot ist in der Gemeinde Uetze einmalig und richtet sich vor allem an die Dritt- und Viertklässler.

Zwölf Grundschüler haben die Arbeitsgemeinschaft von Brandsc...