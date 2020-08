Uetze/Dollbergen

Auf seiner Weide an der Regionsgrenze bei Uetze-Dollbergen hat der Oelerser Landwirt Fritz Seffer am Sonnabend, als er nach seinen tragenden Kühen sah, ein totes Kalb mit aufgerissenem Bauch entdeckt. Ob das Tier tatsächlich Opfer von Wölfen wurde, ist jedoch nicht klar. Denn anders als bei der trächtigen Ponystute, die am 20. August zwischen Dollbergen und Uetze gerissen wurde, gibt es keine eindeutigen Hinweise auf den Wolf.

Jagdpächter Jürgen Papenburg kann sich gut vorstellen, dass da wieder ein Wolf zugeschlagen hat, denn Donnerstag war er auf Wildschweinjagd an einem Maisfeld bei Oelerse. „Da habe ich in der Fahrgassen-Schneise des Feldes einen Jungwolf gesehen“, berichtete er. Mit Landwirt Fritz Seffer begutachtete er auch das tote Kalb. „Die Innereien und der Pansen waren herausgerissen. Für mich deuten die Verletzungen auf einen Wolf hin“, sagte er.

War Kalb vielleicht eine Totgeburt?

Der Peiner Wolfsberater Lüder Richter sah sich zusammen mit einer Veterinärin vom Landkreis das tote Kalb am Sonntagmorgen ebenfalls an und betonte: „Es ist noch nicht klar, ob es ein Wolfsriss war.“ Er und die Veterinärin ziehen in Erwägung, dass es sich bei dem Kalb möglicherweise um eine Totgeburt gehandelt hat. Und über das tote Tier könnten sich auch Füchse, Hunde oder Waschbären hergemacht haben. Das Merkmal eines gezielten Kehlbisses habe gefehlt. Der Wolfsberater nahm DNA-Proben. „Das muss geklärt werden, es geht ja schließlich auch darum, ob dem Landwirt eine Entschädigungszahlung durch das Land zusteht“, erläuterte Richter. Wolfsspuren entdeckte er zwar auf der Wiese nicht, „aber das ist in dem hochgewachsenen Weide- und Schilfgras auch schwierig“, betonte er.

Landwirt holt Tiere von der Weide

Landwirt Fritz Seffer hat einige seiner Kühe inzwischen als Vorsichtsmaßnahme von der Weide geholt. Vor allem um seine älteste Kuh, die 18 Jahre alt ist, macht er sich Sorgen. „Wenn es ein Wolf war, wäre sie die nächste gewesen, die er gerissen hätte“, befürchtete der Oelerser. Nach dem Riss einer Ponystute bei Uetze vor wenigen Tagen und den von Wölfen getöteten Schafen und Ziegen in Abbensen im Januar, ist der Landwirt beunruhigt wegen seiner Tiere. 23 Melk-Kühe samt Nachzucht hat er. „Ammenkühe mit Kälbern werde ich auf die Weide wohl nicht mehr rauslassen können, wenn der Wolf sich ausbreitet“, sagte er. Deshalb wünscht er sich, dass die Politik erlaubt, den Bestand der Wölfe zu dezimieren.

